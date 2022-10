Tischtennis : Trotz null Punkten: Zewen sieht sich konkurrenzfähig

Oberliga-Herren des TTC kassieren zwei Niederlagen. In der Jugend-Verbandsliga führen zwei Teams aus der Region.

Aus Sicht des TTC Zewen zu hoch ausgefallen ist die Niederlage gegen den TTC Berus. Von den drei Spielen im Entscheidungssatz entschieden die Saarländer zwei für sich. Sie hatten damit in den engen Situationen die Nase vorne. „In den entscheidenden Phasen hat man die Erfahrung der Beruser, die schon länger in dieser Liga spielen, gemerkt. Aber auch wir konnten unsere Konkurrenzfähigkeit unter Beweis stellen“, resümierte Zewens Maximilian Reinert.

Gegen Nassau hingen die Trauben für Zewen wie erwartet höher. Die Gäste traten in Bestbesetzung an, sodass auch der ehemalige Deutsche Meister Georg Böhm in Zewen an die Platte ging. Für den kurzfristig ausgefallenen Malte Herold rückte Ralf Erbeldinger in das Team der Trierer.