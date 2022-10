Regionaler Basketball : Triers NBBL-Start in Gießen: Wenn Jugendliche gegen ,Männer‘ spielen

Die Moselaner müssen sich einem starken Kontrahenten geschlagen geben. In den Oberligen wahren die MJC-Herren und die Bitburger Damen ihre weißen Westen.

MJC-Trainer Michael Edringer, nicht bekannt für euphorische Kommentare, sprach vom besten Spiel seiner Mannschaft in der Regionalliga in den vergangenen Jahren.

Die Schlussphase des Spiels war an Spannung kaum zu überbieten. Die MJC-Damen hatten in den letzten 17 Sekunden gleich mehrfach die Möglichkeit, eine Verlängerung zu erzwingen. Doch sie vergaben diese Chance. „Die Mannschaft mit der größeren Erfahrung hat das Spiel gewonnen“, lautete das Fazit von MJC-Coach Edringer.

Auf den ersten Blick klingt es vermessen, nach einer Niederlage mit mehr als 20 Punkten von einer deutlichen Leistungssteigerung zu sprechen. Aber MJC-Trainerin Maryna Koval sagte: „Es war unser bestes Spiel in dieser Saison.“ Besonders angetan war Koval vom Spiel ihres Teams in der ersten Halbzeit: „Wir haben angedeutet, welches Potenzial vorhanden ist.“ Dass es am Ende trotzdem zu einer deutlichen Niederlage kam, lag an den vielen Fehlern, die die jungen Spielerinnen der MJC nach der Pause gemacht haben.