Kampfsport : Trierer Kampfsportler beklagen „unbewegte Zeit“

D as Trainerteam der Kampfsportakademie Trier will endlich wieder richtig loslegen (oben von links): Markus Jüngling, Sven Bettag, Daniell Bonato, Nico Friedrich und Inhaber Sascha Baschin. Untere Reihe von links: Sylvia Romeyke, Niki Karbassian sowie Sandra Laude. Foto: Kampfsportakademie Trier

Trier Quälend lange Zeit des Trainingsverbots nervt die Mitglieder, und für die Akademie wird's finanziell immer enger.

Der Lockdown und die damit verbundenen, sehr starken Einschränkungen haben auch der Kampfsportakademie Trier in den vergangenen Monaten schwer zu schaffen gemacht. Das Anfang November einsetzende Verbot von Gruppensport verhinderte ein Präsenztraining, nachdem man sich zuvor mit großer Disziplin an die Vorgaben gehalten hatte. „Wir haben für unsere Mitglieder mit Beginn des Lockdowns und für dessen Dauer sofort die Beiträge ausgesetzt“, berichtet Sascha Baschin. Der frühere Kickbox-Weltmeister ist Inhaber der Akademie.

Möglich sei der Verzicht auf sämtliche Einnahmen gewesen, weil man in den Jahren zuvor „eine starke und stetig wachsende Nachfrage und damit auch einen Zuwachs an Mitgliedern“ verzeichnet habe, gerade im Kinder- und Jugendbereich. „Wir konnten Rücklagen bilden, die eigentlich in neues Trainingsmaterial wie Sandsäcke, Gewichte oder Matten und in die Eröffnung neuer Standorte sowie mittelfristig in eine eigene Halle investiert werden sollten“, so Baschin. Die Rücklagen seien nun aber komplett aufgebraucht. Wie die Kampfsportakademie einen weiteren Verzicht auf Einnahmen wirtschaftlich überstehen kann, sei offen. Baschin lässt auch durchblicken: „Die zugesagten und zum Teil erst ausgezahlten Hilfen des Bundes helfen hier nur bedingt.“