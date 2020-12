Jahresrückblick 2020 – Projekte : Dr. Oetker baut in Wittlich aus

Wittlich_bewegt_Wengerohr_Industriegebiet Foto: TV/Björn Pazen

Der Lebensmittelhersteller Dr. Oetker baut an: Zur Ausweitung der Produktion am Standort Wittlich braucht Dr. Oetker mehr Platz. Im Rekordtempo werden am Werksstandort in Wengerohr neue Produktionshallen gebaut, die Produktionsfläche wird verdoppelt.

