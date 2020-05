Unfall : 19-Jähriger fährt mit neuem Auto gegen Hausmauer in Großlittgen (Fotos)

Foto: Florian Blaes 11 Bilder 19-Jähriger fährt mit neuem Auto gegen Hauswand

Großlittgen An einer Hauswand in Großlittgen (Kreis Bernkastel-Wittlich) endete am Sonntagabend die Fahrt eines 19-Jährigen mit seinem neuen VW Golf GTI.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Florian Blaes

Nach Angaben der Polizei befuhr ein junger Autofahrer aus dem Stadtverband Saarbrücken die Wittlicherstraße. Aus bislang ungeklärten Gründen, verlor der Fahrer die Kontrolle über seinen neuen Golf GTI und überfuhr den Bürgersteig. Hierbei prallte das Auto seitlich gegen eine Hauswand und kam schließlich zum Stehen.

Der Fahrer kam mit Verletzungen nach notärztlicher Versorgung in ein Krankenhaus. Die Feuerwehr sicherte die Unfallstelle ab und streute auslaufende Betriebsstoffe ab. Die Kreuzung musste für die Rettungs- und Bergungsarbeiten gesperrt werden.

Bei dem Unfall hatte der Fahrer Glück im Unglück. Er hatte in letzter Sekunde das Auto noch umlenken können, sodass die Hauswand nur seitlich getroffen wurde. Ein Frontalaufprall wäre nach Einschätzung der Feuerwehr folgenschwerer gewesen.

Der Gesamtschaden an Fahrzeug und der Hauswand liegt ersten Schätzungen zufolge bei etwa 40 000 Euro. An dem neuwertigen Auto entstand Totalschaden.