BMW steht in Flammen : Auto brennt in Büdesheim aus

Foto: Polizei

Büdesheim Ein BMW hat am frühen Samstagabend in Büdesheim in Flammen gestanden. Menschen wurden nicht verletzt. Die Brandursache ist laut Polizei noch nicht geklärt.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von red/MRA