Auto landet bei Rittersdorf hochkant im Wald

Ein Auto ist am Montagnachmittag auf der L 9 bei Rittersdorf aus der Kurve geflogen und hochkant in einem Waldstück gelandet. Von Agentur Siko

Nach Informationen der Polizei war der Mann mit seinem Wagen gegen 15.50 Uhr auf der Landstraße von Rittersdorf in Richtung Bildgen unterwegs. Aus noch ungeklärter Ursache geriet er in einer Kurve von der Fahrbahn, schleuderte in den angrenzenden Wald und landete hochkant an einem Baum. Der Fahrer hatte Glück, er konnte sich alleine aus dem Wagen befreien und Hilfe holen. Mit Verletzungen wurde er in ein Krankenhaus gebracht. Am Auto entstand Totalschaden. Im Einsatz waren die Polizei und das DRK mit Notarzt aus Bitburg sowie die Feuerwehren aus Biersdorf und Rittersdorf.

FOTO: Agentur Siko