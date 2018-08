später lesen Polizei Autofahrerin nach Unfall eingeklemmt FOTO: TV / Polizei FOTO: TV / Polizei Teilen

Eine 19-jährige Frau ist am Freitag gegen 0.30 Uhr mit ihrem Mazda schwer verunglückt. Die Fahrerin war von Brecht kommend in Richtung Oberweis unterwegs. Laut Polizei touchierte das Auto am Ortseingang Oberweis aus bislang unbekannter Ursache zunächst eine Fahrbahnverengung und kam in einer anschließenden Rechtskurve von der Straße ab.