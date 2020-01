Unfall : Autos stoßen in Trier-Euren zusammen – Fahrerin schwer verletzt

Trier In Trier-Euren ist am Dienstagabend ein schwerer Unfall passiert: Eine Frau musste von der Feuerwehr mit schweren Verletzungen aus einem Wrack geschnitten werden.

Die 56-jährige Triererin war gegen 22 Uhr auf der Luxemburger Straße in Richtung in Richtung Innenstadt unterwegs. Als sie nach links in die Eisenbahnstraße abbiegen wollte, übersah sie offenbar das Auto einer 51-Jährigen. Die Frau aus dem Landkreis Trier-Saarburg war auf der Luxemburger Straße in Richtung Zewen unterwegs.