Feuer : Kaminbrand schnell unter Kontrolle

Foto: TV/Frank Göbel

Sehlem Zu einem Kaminbrand in der Bergstraße in Sehlem ist es am Montagabend gegen 18.27 Uhr gekommen. Die Feuerwehr konnte den Kaminbrand in dem Zweifamilienhaus unter Kontrolle bringen. Das Gebäude wurde anschließend belüftet.

