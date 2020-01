Verkehr : Unfallflucht: Polizei sucht Zeugen

Gerolstein (red) Eine 20-Jährige aus der Verbandsgemeinde Gerolstein hatte am Dienstag, 8.05 Uhr, ihren VW Golf bis 10.35 Uhr auf dem Parkplatz des Aldi Marktes in der Sarresdorfer Straße in Gerolstein abgestellt.

