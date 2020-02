Blaulicht : „Trinkspiel“: Frau erleidet Verletzung am Kopf

Manderscheid Eine 23-jährige Frau wurde am Sonntag, 16. Februar, auf einer Fastnachtsveranstaltung im Anschluss an den Manderscheider Umzug gegen 18.30 Uhr von einer Bierflasche am Kopf verletzt. Ersten Ermittlungen der Polizei zufolge hatten zuvor zwei Gäste ein fragwürdiges Trinkspiel veranstaltet.

Sie schlugen nach Angaben der Beamten leere Bierflaschen gegeneinander, bis diese zerbarsten. Die Beteiligten hätten sich dann der Flaschen durch einen Wurf in die Besucher entledigt. Die Verletzte erlitt eine Platzwunde und musste in ein Krankenhaus gebracht werden.

Gegen die beiden Teilnehmer des Trinkspiels wird wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung ermittelt. Beide hatten zuvor erheblich Alkohol getrunken. Im Hinblick auf die karnevalistische fünften Jahreszeit appelliert die Polizei Wittlich an alle Narren und Jecken: „Jeder darf feiern – aber bitte mit Verstand.“

