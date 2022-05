Blaulicht : Brandstiftung: Mann zündet in der Mainacht in Birgel Hecke an

Brandstiftung: Mann zündet in der Mainacht in Birgel Hecke an

Birgel Ein Unbekannter hat in der Nacht auf Sonntag eine Hecke in Birgel angezündet. Eine Autofahrerin entdeckte den Brand, wodurch Schlimmeres verhindert werden konnte. Die Polizei erhofft sich Hinweise.

Der Täter habe die Hecke in der Bahnhofstraße in Birgel am Samstag gegen 22:15 Uhr mit einem Feuerzeug angezündet, meldet die Polizei. Die Thujahecke fing schnell Feuer und brannte auf einer Länge von drei Metern komplett ab. Eine Autofahrerin entdeckte beim Vorbeifahren das Feuer und den Täter, welcher zu Fuß in Richtung Ortsmitte flüchtete. Durch die schnelle Warnung der Fahrerin, konnte die Feuerwehr den Brand schnell löschen und größeren Schaden verhindern.