Zeugen gesucht : Unbekannte klauen Turnringe aus Halle der Dauner Grundschule

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch sind Unbekannte in die Grundschule eingedrungen und haben die Ringe dort aus einem verschlossenen Spind gestohlen. Die Polizei sucht nach Zeugen.

Wie die Polizei am Samstag mitgeteilt hat, drangen in der Nacht von Dienstag, 6. September, auf Mittwoch, 7. September, bisher unbekannte Täter in die Turnhalle der Grundschule in Daun ein. Sie verschafften sich gewaltsam Zugang durch den Haupteingang und entwendeten mehrere Turnringe aus einem verschlossenem Spind.