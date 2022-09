Viele Einsätze : Jugendliche rufen angeblich Nazi-Parolen in Neumagen-Dhron

Jugendliche rufen angeblich Nazi-Parolen in Neumagen-Dhron

Bernkastel-Kues Die Polizei Bernkastel-Kues hatte am Freitag und der Nacht zum Samstag viel zu tun. Neben den grölenden Jugendlichen mussten sie sich mit alkoholisierten Verkehrsteilnehmern, einer Vermisstensuche und Bedrohungen vor einer Diskothek auseinandersetzen.

„Der gestrige Freitag war für die Beamten der Polizeiinspektion Bernkastel-Kues ereignisreich“, schreibt die Polizei am Samstag, 10. September, in einer Pressemitteilung. Denn neben der Vermisstensuche im Bereich Brauneberg-Hirzlei habe es noch einige weitere polizeiliche Einsätze gegeben.

Alkoholisiert auf der Straße unterwegs

Am Abend gegen 20 Uhr mussten die Beamten dann nach Neumagen-Dhron ausrücken, da dort ein Mofafahrer gestürzt war. Bevor die Streife allerdings am Unfallort eintraf, entfernte sich der 48-jährige Fahrer des Zweirades, konnte aber Zuhause angetroffen werden. Hier war auch der Grund für die voreilige Flucht von der Unfallstelle schnell klar. Die Person war ebenfalls stark betrunken, führte aber keinen Atemalkoholtest durch.

Nationalsozialistische Parolen in Neumagen-Dhron gerufen

Ebenfalls in Neumagen-Dhron, allerdings nachts gegen 1 Uhr, meldete ein Zeuge eine achtköpfige, grölende Gruppe vor dem dortigen Döner-Imbiss. Zwei der jugendlichen Männer seien zudem noch auf eine Überdachung des nahen Möbelhauses geklettert und hätten nationalsozialistische Parolen gerufen.

Mit Messer und Eisenstange Disco-Security bedroht

Gegen 3 Uhr kam es dann in einer Discothek zu einem Vorfall, bei dem vier junge Männer wegen ungebührlichem Verhalten gegenüber anderen Gäste vom Security-Personal hinausgeworfen wurden. Die Männer besorgten sich dann eine Eisenstange und ein Messer und bedrohten das Personal über die Absperrung des Grundstücks hinweg.

Die Polizei in Bernkastel, welche noch von Streifen aus den umliegenden Inspektionen unterstützt wurden, konnte die Personen stellen. Neben der Bedrohung der Personen wird sich der Rädelsführer der alkoholisierten Gruppe auch noch wegen Trunkenheit im Verkehr verantworten müssen, da dieser nach der Tat seinen PKW umgeparkt hatte und bei der polizeilichen Aufnahme des Sachverhaltes 1,7 Promille ins Testgerät pustete.

Insgesamt vier alkoholisierte Verkehrsteilnehmer

Am frühen Samstagmorgen, gab es um 5.30 Uhr dann erneut eine sich streitende Personengruppe, welche durch Zeugen in der Brüningstraße gemeldet wurde. Bei der Anfahrt der Streife war nur noch ein Mann vor Ort, der in seinem Auto schlief. Durch weitere Zeugen ergab sich der Hinweis, dass der ebenfalls mit 1,7 Promille stark angetrunkene Mann zuvor mit seinem Fahrzeug, einem Dacia, noch gefahren sei.