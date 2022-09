Rettungshubschrauber im Einsatz : Motorradfahrer rutscht in die Böschung und wird schwer verletzt

Motorradfahrer rutscht in die Böschung und wird schwer verletzt

Lasel/Wawern Am frühen Samstagmorgen ist ein Biker bei einem Unfall zwischen Lasel und Wawern schwer verletzt worden.

Zu einem schweren Verkehrsunfall kam es am Samstagmorgen, 10. September, gegen 7.45 Uhr auf der K 126 zwischen Lasel und Wawern (Eifelkreis Bitburg-Prüm). Nach Informationen der Polizei war ein Motorradfahrer auf der Kreisstraße unterwegs, als er vermutlich durch nicht angepasste Geschwindigkeit bei Regen in einer Kurve ins Rutschen kam und in der Böschung schleuderte.