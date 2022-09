Unfall : Auto gegen Motorrad in Densborn: Frau (62) wird schwer verletzt

Auto gegen Motorrad in Densborn: Frau (62) wird schwer verletzt

Densborn Bei der Fahrt durch Densborn ereignete sich ein schwerer Unfall mit einem Motorrad, auf dem zwei Personen unterwegs waren.

Am Donnerstagmittag, 1. September, befuhr ein Motorradfahrer aus dem Kreis Trier-Saarburg die Bitburger Straße in der Ortslage von Densborn. Ein 25 Jahre alter Autofahrer wollte dort in den Fließverkehr einfahren und kollidierte mit dem herannahenden Motorrad.