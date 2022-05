Blaulicht : Unaufmerksam beim Abbiegen: Drei Verletzte nach Unfall bei Dodenburg (Fotos)

Dodenburg Am Donnerstag musste abends die L43 voll gesperrt werden. Nach einem Unfall war dort unter anderem der Rettungshubschrauber Christoph 10 im Einsatz.

Am Donnerstag, den 26. Mai, ereignete sich gegen 21:10 Uhr auf der L 43 in der Nähe von Dodenburg ein Verkehrsunfall zwischen zwei Autos. Der Unfallverursacher beabsichtigte, an einer Einmündung auf die vorfahrtberechtigte Straße einzufahren. Hierbei übersah der Fahrer das von links kommende zweite unfallbeteiligte Fahrzeug. Es kam zur Kollision zwischen den beiden Fahrzeugen, wodurch diese erheblich beschädigt wurden.