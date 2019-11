Kriminalität : Einbrecher bohren Heizöltank an der Mosel an

Einbrecher bohren Heizöltank an der Mosel an

Osann-Monzel Neue Masche: Bei einem Einbruch in Osann-Monzel (Kreis Bernkastel-Wittlich) im Zeitraum von Donnerstag, 21. November, bis Freitag, 22. November, haben die Täter laut Polizei aus einem Keller Heizöl gestohlen.

Nach bisherigen Ermittlungen der Polizei gab es in der Bernkasteler Straße im Moselort Osann-Monzel zwei Einbruchsversuche in Wohnhäuser. Dabei seien die unbekannten Täter auch in einen Kellerraum vorgedrungen, in dem sich Heizöltanks befinden. Die Einbrecher sollen einen dieser Tanks angebohrt und Heizöl in unbekannter Menge gestohlen haben.