Großeinsatz der Wehren : Brand in Esch: Einfamilienhaus komplett zerstört (Video/Fotos)

Update Esch Mehr als 100 Wehrleute im Einsatz: In Esch (Verbandsgemeinde Gerolstein) ist ein Haus abgebrannt, nur noch die Außenmauern stehen. Die Bewohner konnten sich ins Freie retten.

Ein Wohnhaus ist am Sonntagabend in Esch (Verbandsgemeinde Gerolstein) durch ein Feuer komplett zerstört worden. Die Bewohner konnten sich nach Angaben der Polizei Prüm aber ins Freie retten. Der Brand habe das Einfamilienhaus in an der Landesgrenze zu Nordrhein-Westfalen gelegenen Gemeinde bis auf weiteres unbewohnbar gemacht, sagt Ingo Klinkhammer, Pressesprecher der Feuerwehren in der Verbandsgemeinde. „Nur noch die Außenmauern stehen, innen ist das Gebäude restlos ausgebrannt. Beide Bewohner wurden mit Verdacht auf Rauchvergiftung ins Krankenhaus gebracht.“