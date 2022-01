Blaulicht : Jugendliche nach Einbrüchen in Deuselbach festgenommen

Deuselbach/Morbach Nach Einbrüchen in leer stehende Häuser in Deuselbach hat die Polizei am Sonntagabend zwei Jugendliche festgenommen.

Wie die Polizei am Montag mitteilte, konnten Beamte gegen 18 Uhr zwei Jugendliche ermitteln. Eine halbe Stunde zuvor hatte ein Zeuge zwei Verdächtige an einem leer stehenden Wohnhaus gesichtet und die Polizei informiert. Bei der sofort eingeleiteten Fahndung wurden zwei Jugendliche in Deuselbach festgenommen. Neben dem versuchten Einbruch in das Wohnhaus gestanden die Jugendlichen auch zwei weitere Einbrüche in leer stehende Häuser in Deuselbach in der Nacht auf Samstag. Die beiden jungen Männer wurden nach der Festnahme ihren Erziehungsberechtigten übergeben.