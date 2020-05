Blaulicht : Feuerwehr löscht Kellerbrand in Muhl

Foto: TV/Roland Morgen

Muhl In Muhl ist es am Mittwochnachmittag zu einem Kellerbrand in einem leerstehenden Wohnhaus gekommen.

Gegen 16.30 Uhr wurde nach Angaben der Feuerwehr in der Talstraße in Muhl (VG Hermeskeil) ein Kellerbrand in einem leerstehenden Wohnhaus, das derzeit renoviert wird, gemeldet. Ersten Erkenntnissen zufolge waren Handwerker im Keller mit Arbeiten beschäftigt, als es zu dem Brand kam. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr konnten unter Atemschutz das Feuer schnell löschen und ein Ausbreiten verhindern. Die dichte Rauchentwicklung im Haus wurde mit einem Überdrucklüfter aus dem Gebäude geblasen. Verletzt wurde niemand.

Wie es zu dem Brand kommen konnte, ist derzeit noch unklar. Ebenso steht noch keine Schadenshöhe fest.