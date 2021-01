Blaulicht : Feuerwehreinatz in Ehrang wegen Kabelbrand

Am frühen Montagmorgen kam es zu einem Kabelbrand im Trierer Stadtteil Ehrang.

(hpl) In der Leitzentrale der Trierer Feuerwehr ging am Montagmorgen, 4. Januar, gegen 2 Uhr, ein Notruf ein. In einem Gebäude in der Josef-Mattehäus-Velter-Straße wurde Brandgeruch gemeldet. Der Löschzug der Berufsfeuerwehr rückt mit einem Wagen des DRK aus. 18 Einsatzkräfte waren eine Stunde lang vor Ort. Ursache des Geruchs war ein Kabelbrand einer Heizungsdecke. Es wurden keine Personen verletzt.