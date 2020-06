Verhaftung in Trier : Geldstrafe statt Autokauf – Bundespolizei Trier nimmt Mann fest

Foto: TV/Friedemann Vetter

Trier Die Bundespolizei Trier hat nach eigenen Angaben am Montagmorgen einen 34-jährigen Franzosen in der Luxemburger Straße festgenommen. Der Mann habe ursprünglich ein Auto in Trier kaufen wollen. Gegen ihn lag laut der Bundespolizei ein Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Trier wegen Kennzeichenmissbrauchs vor.