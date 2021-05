Blaulicht : Wohnungsbrand in Freudenburg

Wohnungsbrand in Freudenburg

In der Ortslage von Freudenburg (Kreis Trier-Saarburg) brennt nach Angaben der Polizei seit dem frühen Mittwochmorgen eine Wohnung.

Feuer in Freudenburg: Gegen 7 Uhr am Mittwochmorgen, bestätigt die Polizei Saarburg, sei die Meldung eingegangen. Inzwischen sind die Rettungskräfte am Unglücksort im Einsatz.