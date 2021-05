Blaulicht : Unfallflucht in Wiltingen

Wiltingen Die Polizei Saarburg sucht einen flüchtigen Unfallfahrer nach einer Spiegelkollision auf der Kreisstraße 133 bei Wiltingen.

Der Unfall habe sich am Donnerstag, 6. Mai ereignet, gegen 14.30 Uhr auf der K 133 (Wiltinger Kupp). Der Geschädigte war dort mit seinem VW Golf unterwegs von Konz in Richtung Wiltingen. In der Rechtskurve der Engstelle kam ihm ein neuerer, schwarzer Audi auf seiner Spur entgegen. Die Autos berührten sich an den Außenspiegeln.