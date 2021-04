Polizei : Zusammenstoß zweier Autos: Zeugen gesucht

Wiltingen (red) Zu einem Verkehrsunfall ist es am Freitag, 23. April, gegen 13.55 Uhr auf der K 133 „Wiltinger Kupp“ gekommen. Eine 37-jährige Frau fuhr mit ihrem Wagen auf der Strecke von Konz in Richtung Wiltingen, als ihr ein schwarzes Auto, ähnlich VW Golf oder Ford Fiesta, entgegen kam.

Bei dem entgegenkommenden Fahrzeug saß eine Frau am Steuer, die etwa 35 Jahre alt war. Diese geriet aus bisher ungeklärter Ursache auf den Fahrstreifen der 37-Jährigen, wodurch es zum Zusammenstoß beider Außenspiegel kam. Die Fahrerin des schwarzen VW Golf oder Ford Fiesta verließ den Ort, ohne ihre entsprechenden Daten anzugeben und sich um die Schadensregulierung zu bemühen. Am AutoW der 37-jährigen Frau entstand ein Sachschaden von etwa 500 Euro. An dem anderen beteiligten Wagen müsste ebenfalls der linke Außenspiegel beschädigt worden sein.