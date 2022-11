Auf der K 69 : Auto überschlägt sich in der Vulkaneifel – Hubschrauber im Einsatz

Foto: TV/Agentur Siko 9 Bilder Auto überschlägt sich auf K 69 in der Vulkaneifel

Wiesbaum Am Dienstag hat sich in der Vulkaneifel ein Auto überschlagen und ist auf der Seite liegen geblieben. Was bisher bekannt ist.

Zu einem schweren Verkehrsunfall kam es am Dienstagnachmittag gegen 14 Uhr auf der K 69 zwischen Wiesbaum und Feusdorf. Nach ersten Informationen der Polizei kam der Fahrer eines Kleinwagens in einer leichte Kurve aus noch ungeklärter Ursache ins Schleudern, kam aufs Bankett, überschlug sich und blieb auf der Seite liegen.

Da man zunächst von einer eingeklemmten Person ausging, wurde die Feuerwehr mit alarmiert. Der Fahrer war jedoch nicht eingeklemmt, sondern nur eingeschlossen und konnte ohne schweres Gerät befreit werden.