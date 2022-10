1300 Euro : Wertvolles E-Bike in Saarburg gestohlen – Polizei sucht Zeugen

Wertvolles E-Bike in Saarburg gestohlen – Polizei sucht Zeugen

Saarburg Ein oder mehrere Unbekannte haben vergangene Woche ein teures E-Bike geklaut. Jetzt fragt die Polizei: Wer hat etwas gesehen?

Bereits in der Nacht vom 26. auf den 27. Oktober wurde in der Sarrebourg Straße in Saarburg ein weißes E-Mountainbike der Marke NCM Prague gestohlen. Das E-Bike hat einen schwarzen Akku, einen neongrün abgesetzten Sattel, hydraulische Shimano Scheibenbremsen, 26 Zoll MTB Felgen sowie eine 21-Gang- Shimano-Kettenschaltung. Das Fahrrad wurde mit einem Schloss gesichert und hat einen Wert von circa 1300 Euro.