Blaulicht : Tabak im Wert von 10.000 Euro gestohlen – Einbruch in Jünkerath

Jünkerath Unbekannte sind in der Nacht zum Dienstag in einen Supermarkt in Jünkerath eingebrochen. Die Täter haben in großen Mengen Tabakwaren mitgenommen. Die Polizei sucht nun nach den Einbrechern.