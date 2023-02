Körperverletzung : Mann nach Karnevalsfeier in Kelberg niedergeschlagen

Mann nach Karnevalsfeier in Kelberg niedergeschlagen

Kelberg Zwei Unbekannte haben einen 32-Jährigen am Freitagmorgen vor der Hochkelberghalle in Kelberg angegriffen. Die Täter sind danach vor dem Sicherheitsdienst geflüchtet.

Der 32-Jährige verließ gegen 3 Uhr morgens eine Karnevalsfeier in der Hochkelberghalle in Kelberg, als er unerwartet von zwei anderen Personen niedergeschlagen wurde. Warum ist laut Polizei nicht bekannt. Die beiden Täter flüchteten im Anschluss vor dem Sicherheitsdienst. Jegliche Hinweise zur Tat oder den Tätern dürfen an die Polizeiinspektion Daun unter 06592 96260 gegeben werden.