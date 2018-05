LKW fährt auf Auto auf - Langer Stau am Mehringer Berg

Ein Auffahrunfall hat auf der A 1 am Mehringer Berg am Freitagabend einen längeren Stau verursacht. red

Nach Angaben der Autobahnpolizei Schweich stand ein Auto am Freitagabend gegen 22.30 Uhr mit einer Panne auf dem rechten Fahrstreifen im derzeit in Richtung Saarbrücken zweispurigen Baustellenbereich. Aus noch ungeklärter Ursache fuhr ein Sattelschlepper auf das Pannenfahrzeug auf. Verletzt wurde niemand, allerdings blockierten das Auto und der LKW beide Fahrspuren bergauf, so dass sich dahinter schnell ein Stau bildete. Dies erschwerte die Bergungsarbeiten, die Abschlepper mussten erst aus der Gegenrichtung an die Unfallstelle anfahren, die Beseitigung der Fahrzeuge dauerte eine zeit lang. Viele Autofahrer steckten deshalb mehrere Stunden im Stau. Nach Angaben der Autobahnpolizei war die Unfallstelle nach etwa drei Stunden wieder geräumt. Zum Sachschaden konnte die Polizei noch keine Angaben machen.