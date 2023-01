Kriminalität : Drei Vermummte rasen durch Luxemburg – einer braucht am Ende Hilfe von der Polizei

Luxemburg Mit einem Lieferwagen wollten drei Personen in Luxemburg der Polizei entkommen. Bei der Verfolgungsjagd rammten sie ein Polizeiauto und konnten die Flucht danach sogar noch fortsetzen.

Am Mittwochabend erhielt die Luxemburger Polizei einen Hinweis: In Zolwer im Südwesten des Landes war ein verdächtiger Lieferwagen unterwegs. Die Polizei prüfte die Angaben und stellte fest, dass der Wagen tatsächlich Mitte Dezember in Frankreich als gestohlen gemeldet worden war. Drei vermummte und schwarz gekleidete Personen waren in Zolwer in den Lieferwagen gestiegen und von dort in Richtung Metzerlach gerast. Unterwegs rammte der Fahrer des Lieferwagens an einer Krezung sogar ein Polizeiauto. Er raste trotzdem weiter.