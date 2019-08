Bitburg : Mädchen von Auto erfasst

Symbol Polizei Blaulicht Einsatz. TV-Foto: Klaus Kimmling. Foto: TV/Klaus Kimmling

Bitburg (red) Eine Siebenjährige ist am Donnerstagnachmittag bei einem Unfall in Bitburg leicht verletzt worden. Das Kind war in Begleitung von weiteren Familienangehörigen zu Fuß unterwegs. Es entfernte sich einige Meter von einer Begleiterin und lief vom Gehweg zwischen zwei geparkten Wagen auf die Fahrbahn einer Straße.

