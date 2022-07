Blaulicht : Mann wirft mit Flaschen nach Kindern und wird gegen Polizisten aggressiv

Wittlich Ein Mann hat am Freitag am ZOB in Wittlich mit Glasflaschen nach Kinder geworfen. Als die Polizei ihn kontrollierte, reagierte der Mann aggressiv und leistete Widerstand.

Nach Angaben der Polizei kam es am Freitagnachmittag gegen 15.30 Uhr am ZOB in Wittlich zu dem Einsatz, nachdem Passanten einen Mann gemeldet hatten, der mit Glasflaschen nach Kindern geworfen haben sollte. Beamte trafen den 44-jährigen Mann dort an. Er war nach Polizeiangaben deutlich alkoholisiert, aggressiv in seinem Verhalten und unkooperativ gegenüber den Beamten. Als diese den Sachverhalt aufnahmen, begann der Mann plötzlich, sich selbst zu verletzen und einen der eingesetzten Beamten zu bedrohen, sodass er zu Boden gebracht und gefesselt werden musste. Dabei leistete er erheblichen Widerstand. Der Mann wurde, unterstützt durch hinzugezogene Kräfte, mit einem Rettungswagen zur Untersuchung ins Krankenhaus gebracht. Ihn erwarten nun mehrere Strafermittlungsverfahren.