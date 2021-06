Die Kriminalpolizei Trier bittet um Hinweise : Motorraddiebe im Trierer Stadtgebiet unterwegs

Trier In insgesamt fünf Fällen ermittelt die Trierer Kriminalpolizei aktuell wegen des Diebstahls oder des versuchten Diebstahls von Motorrädern im Trierer Stadtgebiet.

Zwischen Donnerstag, 10. Juni, und Samstag, 12. Juni, versuchten Unbekannte laut Polizei in der Jüdemer Straße ein Kraftrad zu entwenden und schoben es hierzu etwa 100 Meter von seinem Abstellort weg. Sie hinterließen das Fahrzeug mit diversen Beschädigungen.

Am 12. Juni zwischen 12.30 und 20 Uhr schlugen Diebe in der Hohenzollernstraße zu. Sie stahlen ein auf einer Verkehrsinsel nahe dem St.-Barbara-Ufer geparktes Motorrad vom Typ Kawasaki Ninja, in auffälligem Kawasaki-Grün.