Motorradfahrer bei Sturz in Luxemburg schwer verletzt

Ein Motorradfahrer ist am Freitagnachmittag in Bettemburg gestürzt. Beim Unfall wurde der Mann laut Polizei lebensgefährlich verletzt. red

Der Fahrer habe in der „Route d’Esch“ vor dem Ortseingang Fennange in einer Kurve die Kontrolle über sein neu erworbenes Gefährt verloren, wie die Polizei mitteilt. Da ein Alkoholgeruch festgestellt worden sei, führten die Beamten einen Atemlufttest an ihm durch, welcher positiv war. Wegen Schmerzen wurde er ins Krankenhaus transportiert, hier seien lebensbedrohliche Verletzungen festgestellt worden. Nach Angaben der Polizei sei der Gesundheitszustand aber mittlerweile wieder stabil.