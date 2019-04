später lesen Blaulicht Polizei ermittelt Umweltsünder FOTO: TV / Klaus Kimmling FOTO: TV / Klaus Kimmling Teilen

An mehreren Stellen in der Einheitsgemeinde Morbach, insbesondere in den Gemeindeteilen Rapperath und Hinzerath, sind seit Mitte April Altreifen illegal entsorgt worden. Wie die Polizei mitteilt, wurden an insgesamt elf Stellen etwa 170 Reifen abgelegt.

