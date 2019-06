Polizei : Junger Autofahrer steht unter Drogeneinfluss

Die Polizei im Einsatz. Foto: TV/Klaus Kimmling

Gerolstein Ein 21-jähriger Autofahrer aus dem Eifelkreis Bitburg-Prüm ist der Polizei am Sonntag gegen 22.50 Uhr bei einer Verkehrskontrolle in Gerolstein in Netz gegangen. Die Beamten stellten bei ihm typische Ausfallerscheinungen fest, die auf Drogenkonsum deuteten.

