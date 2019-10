Rauschgift : Polizisten finden Drogen und vermutlich gestohlenes E-Bike

Bernkastel-Kues/Graach Die Polizei hat am Dienstag bei einer nächtlichen Verkehrskontrolle und bei Ermittlungen wegen eines Haftbefehls Drogen gefunden. Außerdem stellten sie ein vermutlich gestohlenes hochwertiges E-Bike sicher

Bei einer nächtlichen Fahrzeugkontrolle in Bernkastel-Wehlen fiel den Beamten der Polizeiinspektion Bernkastel-Kues ein 26-jährigen Fahrer auf, der unter Drogeneinwirkung (Cannabis) Auto fuhr. Im Rahmen der Kontrolle wurde auch seine 21-jährige Mitfahrerin überprüft. Dabei fanden die Polizisten mehrere Gramm Haschisch, die die Frau sich nach eigenen Angaben kurz vorher bei einem Anbieter besorgt hatte. Noch in der Nacht wurden die Ermittlungen aufgenommen und die Wohnung der 21-Jährigen mit richterlicher Genehmigung durchsucht. Der Verdacht auf Betäubungsmittelbesitz fand sich laut Polizei zwar bestätigt, größere Mengen Drogen wurden aber nicht gefunden werden. Gegen alle Verfahrensbeteiligte werden entsprechende Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Ein weiterer Treffer wegen Besitz von Betäubungsmittel gelang einer Streife der Polizeiinspektion Bernkastel-Kues am späten Dienstagabend im Rahmen von Ermittlungen zur Vollstreckung eines Haftbefehles. Bei der Überprüfung einer möglichen Anlaufadresse in Graach konnten in der betreffenden Wohnung mehrere Gramm Cannabis-und Amfetaminprodukte gefunden werden. Ein Rauschgiftsuchhund unterstützte die Aktion. Neben dem Betäubungsmittel wurde außerdem noch ein hochwertiges E-Bike sichergestellt, das vermutlich aus einem Diebstahl stammt. Ermittlungen dauern an.