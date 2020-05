Sturz : Radunfall im Trailpark Trittscheid: Mountainbikerin schwer verletzt

Üdersdorf Eine 49-jährige Frau ist am Samstagmittag bei Üdersdorf (Landkreis Vulkaneifel) mit ihrem Mountainbike drei Meter in die Tiefe gestürzt und hat sich dabei beide Handgelenke gebrochen.

Die Sportlerin aus dem Rhein-Sieg-Kreis befuhr einen angelegten Holzsteig des Trails in drei Metern Höhe entlang eines Felsens, wie die Polizei mitteilt. Die Mountainbikerin sei dann auf sandigem Boden oberhalb des Holzsteigs in Rutschen gekommen, dabei fiel sie herunter und verletzte sich. Die Mountainbikerin wurde mittels eines Rettungshubschraubers in das Krankenhaus Wittlich geflogen.