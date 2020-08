Zeugen gesucht : Raub im Palastgarten - Zwei Männer in Untersuchungshaft

Raub im Palastgarten - Zwei Männer in Untersuchungshaft

Trier Drei Männer haben am Sonntagabend einen 18-Jährigen im Trierer Palastgarten beraubt. Das meldet die Polizei heute.

Drei junge Männer haben laut Polizei am Sonntagabend gegen 23.50 Uhr einen 18-Jährigen an einer Parkbank im Palastgarten zunächst angesprochen und in ein Gespräch verwickelt. Anschließend haben sie ihn beraubt und sind vom Tatort geflüchtet, meldet die Polizei weiter.