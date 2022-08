Thalfang : Zwei Schwerverletzte auf der B327 – Auto weit neben die Straße geschleudert

Thalfang Ein Auto mit zwei Insassen war am Freitag auf der B 327 unterwegs und ist aus unbekannter Ursache von der Fahrbahn abgekommen. Die Feuerwehr musste das Fahrzeug aus schwer zugänglichem Gelände bergen.

Zu einem schweren Verkehrsunfall kam es am Freitagabend, 26. August, gegen 19.45 Uhr auf der B 327 etwa in Höhe des Berghofs. Nach ersten Informationen der Polizei befuhr der Fahrer eines Cabriolets mit einem Beifahrer die B 327 von Morbach kommend in Fahrtrichtung Thalfang. Etwa auf Höhe des Berghofs ist der Fahrer in einer Linkskurve aus noch ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn abgekommen. Der Wagen fuhr eine Böschung hoch und blieb schließlich neben der Straße tief im Gelände liegen.