Polizei : Unfall in der Baustelle bei Salmtal

Foto: TV/Frank Göbel

Esch Auf der A 1 hat es am Donnerstag gegen 17.55 Uhr in der Baustelle in der Nähe der Autobahnanschlussstelle Salmtal in Fahrtrichtung Koblenz einen Verkehrsunfall gegeben. Daran waren laut Polizei ein grauer Volvo XC 60 und ein anthrazitfarbener Citroen C 4 beteiligt.