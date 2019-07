Wetter : Vorläufige Unwetterbilanz für Trier: Über 200 Einsätze, überflutete Straßen und Häuser, umgestürzte Bäume

Foto: Florian Blaes

Trier Großeinsatz der Feuerwehren in Trier. Starkregen und Hagel haben am Donnerstagabend zu teilweise chaotischen Verhältnissen geführt. Hier die Bilanz eines Ereignisreichen Abends.

In den vergangenen Tagen und Wochen hatten die Einsatzkräfte alle Hände voll mit Flächen- und Waldbränden zu tun. Am Donnerstagnachmittag kam das Ende der Hitzeperiode mit einem schlimmen Donnerwetter.

Kurz nach 17 Uhr zog aus Westen eine Unwetterfront über die Region Trier und erfasste besonders die Stadt Trier. Der Regen wurde immer stärker und mittelgroßer Hagel fiel vom Himmel. Blitz und Donner. Innerhalb kurzer Zeit wurden zahlreiche Straßen überflutet. Im abendlichen Berufsverkehr kam es zu chaotischen Verhältnissen.

Besonders betroffen waren Trier-West/Pallien und Olewig. Die Hauptdurchfahrtsstraßen wurden mehrere Zentimeter hoch überflutet. Teilweise war kein Vorankommen mehr möglich. Auch die Stadtbusse der SWT mussten kurzzeitig Linien einstellen. In der Zurlaubenenerstraße wurde ein Mann in seinem Keller eingeschlossen, der vollzulaufen drohte. Die Feuerwehr konnte den Mann unverletzt befreien.

Im gesamten Stadtgebiet sind mehrere Bäume umgefallen, teilweise auf geparkte Autos. In der Straße „Tempelweg“ in Trier- West stürzte ein Baum auf ein Mehrfamilienhaus. Glücklicherweise wurde auch hier niemand verletzt. Die Feuerwehr sperrte die Straße, bis das Grünflächenamt den Baum beseitigte. Am Abend wurde das stark beschädigte Dach mit der Drehleiter provesorisch abgedichtet.

Nach und nach kamen immer mehr Meldungen bei der Leitstelle Trier über vollgelaufene Keller, Garagen und Wohungen. Um kurz vor 16 Uhr waren Freischichten in die Leitstelle beordert worden, um diese zusätzlich zu verstärken. Ebenfalls wurden alle elf Löschzüge der Freiwilligen Feuerwehren in den Stadtteilen zur Unterstützung der Berufsfeuerwehr alarmiert.

Die Lage auf den Straßen wurde immer unübersichtlicher. Sämtliche Hauptverkehrsadern der Stadt wurden überschwemmt, Unterführungen unpassierbar. Zu einem ersten großen Einsatz kam es ebenfalls um kurz vor 18 Uhr. Wassermassen ergossen sich in das Untergeschoss des Brüderkrankenhauses. Aufzugschächte liefen voll, Lagerräume und viele weitere Räume wurden kniehoch überflutet. Mit unzähligen Tauchpumpen wurde das Wasser aus dem BKT gepumpt. Mit Schrubber und Eimer kamen auch viele Beschäftigte des Krankenhauses zum Einsatz. Es dauerte bis 22.30 Uhr, bis dass Untergeschoss wieder trocken war. Wie hoch hier ein entstandener Schaden ist, steht noch nicht fest. Patienten und Neuaufnahmen waren nicht beeinträchtigt.

Auch Oberbürgermeister Wolfram Leibe und Feuerwehrdezernent Thomas Schmitt machten sich vor ein Bild von der Lage und dankten den Einsatzkräften.

Während weiterhin zahlreiche Notrufe bei der Leitstelle Trier eingingen, mussten die Parkhäuser Basilika und Konstantin gesperrt werden. Diese liefen ebenfalls mit Wasser voll. Viele Autos waren für ihre Besitzer zunächst einmal nicht mehr erreichbar. Gegen 23 Uhr waren die beiden Parkhäuser bis auf wenige Bereiche weder befahrbar.

Dann die nächste schwere Unwetterlage: Am Kleeburgerweg in Trier-Olewig fließt ein kleiner Bach, der Geisbach. Dieser wurde zu einem reißenden Strom und floss wie eine Sturzflut ins Tal. Hier wurden fünf Häuser zum Teil schwer überflutet, in kürzester Zeit. In einem Wohnhaus drang das Wasser ins Untergeschoss und flutete es bis zu 1,5 Meter hoch. Verletzt wurde niemand. Zudem wurden Geröllmassen ins Tal geschwemmt. Mit vereinten Kräften von Feuerwehr und THW wurden die Straßen, unter anderem mit Baggern, wieder befahrbar gemacht und die Häuser nach und nach leer gepumpt.

In der Riesling-Wein-Straße standen die Hagelansammlungen bis zu 20 Zentimeter hoch. Auch in Trier-Olewig machten sich der Oberbürgermeister Wolfram Leibe und Feuerwehrdezernent Thomas Schmitt ein Bild vom Ausmaß und sprachen mit Betroffenen. Schwere Schäden gab es auch in den Weinbergen.

Gegen 21 Uhr mussten zahlreiche Kräfte zur Tiefgarage des Max-Plank-Gymnasiums ausrücken. Diese lief ebenfalls randvoll. Mit fünf Pumpen musste es über drei Stunden bis in die Nacht leer gepumpt werden. Bis in die Nacht mussten zahlreiche weitere Keller und Garagen vom Wasser befreit werden. Schwerpunkte lagen hierbei in der Deutschherrenstraße, Oerenstraße, Bruchhausenstraße und Walramsneustraße. Rund um den Pferdemarkt kam es am frühen Abend zu großen Überschwemmungen.

Auch die deutsche Bahn war vom Unwetter betroffen. Die DB teilte mit, dass zwischen Trier-Ehrang und Konz-Karthaus ein Baum auf die Gleisen gefallen war. Zwischenzeitlich konnte der Trierer Hauptbahnhof nicht mehr angefahren werden. Hier wurden die Unterführungen unterspült und mussten ebenfalls leer gepumpt werden.

Im gesamten Stadtgebiet kam es zu Ampelausfällen. Hier waren auch Hauptverkehrsadern betroffen. Es kam jedoch zu keinen Unfällen. Mitarbeiter der Stadtwerke waren bis in die Nacht damit beschäftigt, diese zu reparieren. Laut Deutschem Wetterdienst fielen während des Gewitters 37 Liter pro Quadratmeter in Trier.