Vandalismus in Gerolstein : Randalierer schlagen zum vierten Mal zu

Vandalismus in Gerolstein

Gerolstein Unbekannte haben an der Sportanlage in Gerolstein randaliert. Und das nicht zum ersten Mal, wie die Polizei Daun jetzt mitteilt.

Als der Platzwart am Montag seinen Rundgang macht, erlebt er ein Déjà Vu. Schon wieder hat sich jemand an der Sportanlage in Gerolstein ausgetobt. Diesmal gingen vier Fensterscheiben im Umkleidegebäude zu Bruch.