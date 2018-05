Rettungskräfte suchen Autofahrer nach Unfall bei Wasserliesch

Ein vermisster Autofahrer ist nach einem Unfall am neuen Kreisel B51neu/B419 bei Wasserliesch (Kreis Trier-Saarburg) stundenlang gesucht worden. Als die Polizei ihn schließlich ermittelte, wurde ihm eine Blutprobe entnommen. red

Der 31-Jährige war nach Polizeiangaben am frühen Sonntagmorgen infolge überhöhter Geschwindigkeit und Alkoholeinfluss am Kreisel vpn der Fahrbahn abgekommen. Er prallte mit seinem Auto frontal in die Schutzplanke in Richtung Mosel, überschlug sich über diese hinweg und stürzte eine ca. 20 Meter tiefe Böschung in Richtung Mosel ab. Hierbei überschlug sich der Wagen mehrfach und kam total zerstört auf den Rädern auf der dortigen Wiese zum Stehen, wie die Polizei weiter ausführt.

Da der Mann sich bei Eintreffen der Rettungskräfte nicht mehr bei seinem Wagen befand, wurde durch die Feuerwehr Konz eine mehrstündige Personensuche im Uferbereich und den angrenzenden Ortschaften durchgeführt.

Nachdem der Aufenthaltsort des Mannes nach umfangreichen Such- und Fahndungsmaßnahmen durch die Polizei Saarburg ermittelt werden konnte, wurde er lediglich leicht verletzt durch das DRK Konz in ein Trierer Krankenhaus verbracht. Aufgrund der vorläufigen Ermittlungsergebnisse wurde die Entnahme einer Blutprobe angeordnet.