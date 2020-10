Feuerwehr : Zwei Brände in Trier-West: Trockner und Kleidung fangen Feuer

Trier-West Die Berufsfeuerwehr Trier hat heute und gestern schon viel zu tun gehabt. Dafür haben unter anderem Wäschetrockner gesorgt.

(red) In der Granastraße Trier-West hat am Dienstagmittag, 13. Oktober, eine Küche gebrannt. Grund war laut Feuerwehr ein brennender Wäschetrockner.

Ein zweiter Brand hat sich in der Aachener Straße in Trier-West am Montagabend, 12. Oktober, ereignet. Als die Feuerwehr gegen 19.24 Uhr dort eintraf, sah sie Rauch aus dem Keller eines Gebäude kommen. Hier seien Kleidungsstücke neben einem Trockner und einer Waschmaschine in Brand geraten. Wie das passieren konnte, kann der Feuerwehrmann nicht erklären.