Konzert : Magische Songs zum Austoben

Neuhütten DJ Johannes Held legt in Neuhütten auf

Tausendmal gehört und tausendmal hin und weg. Es gibt Songs, die sind magisch. Sie pusten miese Laune weg, bringen Beine, Arme, einfach den ganzen Körper in Bewegung und zum Grooven. „All Night Long”, „It’s Raining Men“ und „Gimme All Your Lovin“ sind solche Danceklassiker. Zu hören sind die Ohrwürmer bei der SWR1 Night Fever Party mit DJ Johannes Held am Samstag, 28. September, im Bürgerhaus in Neuhütten.