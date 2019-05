später lesen Kabarett Vier Wände für ein Halleluja FOTO: Agentur/Heidi Friedrich FOTO: Agentur/Heidi Friedrich Teilen

Twittern

Teilen



Die Kabarettistin Heidi Friedrich ist im Rahmen der Eifel-Kulturtage am Samstag, 11. Mai, um 20 Uhr zu Gast im Bürgerhaus Strotzbüsch. Ihr neues Soloprogramm „Vier Wände für ein Halleluja“ ist eine Expedition in den deutschen Immobilien-Dschungel, zu Mietnomaden, Immobilienhaien und zu Menschen, die einfach nur schön wohnen wollen, ohne dass ihr komplettes Gehalt dafür draufgeht und sie in begehrter Innenstadtlage unter Stuckdecken verhungern.